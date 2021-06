Calciomercato Lazio, un nome che sa di saudade: ipotesi ritorno di Felipe Anderson

Fioccano le candidature per la nuova Lazio di Sarri, il sistema di gioco cambia e c'è bisogno quindi anche di giocatori con caratteristiche differenti rispetto a quelli già presenti in rosa. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, una suggestione "di cuore" è quella che porta al ritorno di Felipe Anderson, rimasto un beniamino per molti tifosi biancocelesti dopo la sua partenza in direzione Premier League. Il brasiliano viene da un prestito al Porto e ora rientrerà al West Ham, che probabilmente sarebbe anche disposto a cederlo: bisogna considerare però che il suo contratto con gli Hammers scadrà nel 2022 e che quindi, a meno di un rinnovo, non potrà configurarsi un nuovo prestito di una stagione. Felipe Anderson ha manifestato più volte tramite il suo entourage la volontà di tornare a Roma, anche se in questo momento la Lazio sta valutando nel suo ruolo altri nomi come Orsolini, Ilicic o Politano. L'estate è appena cominciata, chissà che la saudade brasiliana non vinca sui volti nuovi...