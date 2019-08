Calciomercato Lazio, Wallace tra Monaco e Benfica: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Nemmeno Jorge Mendes è riuscito nell'impresa di piegare la Federazione Inglese, l'affare che avrebbe dovuto portare Fortuna Wallace al Wolverhampton è sfumato. Alla base ci sono i problemi burocratici per le ristrettissime regole della Premier League sul tesseramento dei calciatori extraeuropei. Così l'agente del calciatore ora dovrà impegnarsi per trovare una nuova sistemazione per il difensore, ormai fuori dal progetto di Inzaghi. Dope tre anni tra alti e bassi, il centrale verdeoro cerca una nuova esperienza e nuovi stimoli. Come sottolinea un articolo dell'edizione odierna de Il Tempo, il suo futuro potrebbe essere in Francia o in Portogallo. Monaco e Benfica sono le società che hanno mostrato interesse, complici anche gli ottimi rapporti con Mendes. Wallace ha già giocato nel Principato nel 2015/16 e per lui sarebbe un ritorno in Ligue1. Nei prossimi giorni si cercherà l'accordo, ma non sono escluse sorprese o inserimenti dell'ultima ora. Fino al 2 settembre tutto può succedere.

