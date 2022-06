Calciomercato | Milinkovic tra la voglia di Champions e l'amore per la Lazio

Il calciatore è un idolo dell'ambiente biancoceleste e non sarebbe deluso da un'eventuale conferma alla Lazio nonostante la voglia di Champions...

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic è uno dei beniamini del popolo laziale. Dopo otto stagioni con l'aquila sul petto, il serbo è l'idolo dei tifosi che sperano di poter contare ancora sul Sergente nella prossima stagione. Il giocatore ha manifestato la voglia di giocare in Champions, ma per il momento a Formello non sono arrivate offerte concrete. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, qualunque sarà la decisione, Sergej non farà nessun capriccio. Qualche mese fa aveva rifiutato il rinnovo per un altro anno, ma non è escluso che possa firmarlo successivamente soprattutto se dovesse essere accompagnato da un aumento di ingaggio. A Formello vogliono abbassare il monte ingaggi, ma forse un'eccezione per il Sergente potrebbe essere fatta. Il quotidiano aggiunge che le mancate proposte stanno facendo rivalutare al calciatore quanto sia bello sentirsi un idolo assoluto. A Roma ha investito sulle case, al momento non ha fissato alcun trasloco, è pronto a raggiungere sia pure successivamente, dopo le fatiche della Nations il ritiro di Auronzo e poi quello austriaco dal 26 al 31 luglio. Insomma il futuro del calciatore è tutto da scrivere. Una cifra importante, non inferiore ai 70 milioni, permetterebbe alla società di sistemare l'indice di liquidità e di ricostruire la rosa. In alternativa, però, la Lazio sarebbe ben felice di ripartire da un calciatore come Milinkovic. Anche al serbo non dispiacerebbe restare agli ordini di Sarri e provare a portare le aquile sempre più in alto.

