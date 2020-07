Compleanno Roma, Trinità dei Monti come la Sud: è polemica

Fumogeni e striscioni sulla Scalinata, i136 scalini gioiello di Trinità dei Monti come la Curva Sud. È polemica per la folle notte in pieno centro a Roma che ha visto festeggiare la Curva Sud i 93 anni del club giallorosso. Piazza di Spagna totalmente presa d'assalto avvolta dalle nebbie dei fumogeni, tra le scorrerie degli ultrà e le grida sguaiate, mentre la gradinata patrimonio dell'Unesco viene oscurata dai giganteschi teli giallorossi srotolati giù, scrive questa mattina Il Messaggero. Il tutto sotto lo sguardo attento delle forze dell'ordine e dei vigili urbani, solitamente pronti e attivi quando c'è da punire abusivi o turisti in siesta sulla scalinata. Ma per i 200 tifosi della Roma che nella notte tra martedì e mercoledì hanno marciato verso piazza di Spagna con mega striscioni e candelotti fumogeni, neppure un rimbrotto. In Questura spiegano che le manifestazioni degli ultrà non vengono mai autorizzate, ma che si tratta di appuntamenti conosciuti per cui viene adottato uno schema ricorrente. E che un intervento avrebbe potuto causare problemi di ordine pubblico. In ogni caso, il risultato è che agli ultrà non è stata comminata nemmeno una multa. Infatti hanno tirato dritto verso altri monumenti, altri fumogeni accesi, dal Colosseo al Pantheon.