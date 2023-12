Coppe Europee, che soddisfazione: le Italiane qualificate sono 7 su 7

TUTTOmercatoWEB.com

Champions League, Europa League, Conference League, quanta Europa e quante italiane. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tricolore sventola sulle competizioni continentali organizzate dalla UEFA. L'Italia infatti attualmente è la nazione con più squadre ancora in gioco nelle tre coppe: tutte e 7 le squadre che le giocano sono qualificate per gli ottavi o almeno ai playoff. "Seconda" in questa graduatoria la Francia con 6 squadre su 6. Da ricordare poi che, attualmente l'Italia occupa il secondo posto del rankig UEFA e che, stando al nuovo format della Champions che partirà dalla prossima stagione, potrà portare in Champions League ben 5 squadre e non 4.