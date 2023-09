Champions League, rivoluzione in vista: tutti i cambiamenti

RASSEGNA STAMPA - Quella 2023/24 che inizia questa sera sarà l'ultima Champions League come la conosciamo da trent'anni a questa parte. La UEFA ha deciso di stravolgere completamente la competizione più importante per squadre di club. Dalla prossima stagione incasserà quasi 6 miliardi di euro, con una crescita dei ricavi grazie all’introduzione del nuovo format a girone unico, con 36 partecipanti anziché 32. Tutte le squadre saranno riunite da una sola classifica, ma divise in quattro fasce a seconda del ranking. Ci sarà un sorteggio per stabilire 4 avversarie per ognuno (una per fascia) per un totale di 8 partite da giocare, quattro in casa e quattro fuori. Le prime 8 classificate andranno direttamente agli ottavi, quelle dal 9° al 24° posto accederanno agli spareggi per raggiungerle e quelle dal 25° al 36° saluteranno la competizione. Niente più gironi e retrocessioni in Europa League. Attenzione anche al calendario. La nuova Champions prevede una “settimana esclusiva” in cui si giocherà di martedì, di mercoledì e anche di giovedì senza campionati nazionali prima e dopo. La Serie A potrebbe portare ben 5 squadre nella competizione, ma tutto dipende dal ranking. Bisogna fare meglio in termini di risultati di almeno due tra Inghilterra, Spagna e Germania.