Derby, rischio curve chiuse e trasferte bloccate dopo gli scontri: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Quello di domenica è stato il primo derby serale in campionato dopo tanto tempo, ma rischia anche di essere l'ultimo. Gli scontri avvenuti nelle ore precedenti al fischio d'inizio hanno indignato tutti, a partire dai residenti fino ad arrivare a entrambe le società, passando per il Viminale. Secondo Il Messaggero, le conseguenze saranno dure e a tempo indeterminato: come riporta il quotidiano romano, la scelta sarebbe quella di non far giocare più un derby in orario serale a tempo indeterminato.

Non solo l'orario della stracittadina: dal prossimo campionato potrebbero infatti essere chiuse le trasferte nei match a rischio. E per questa stagione? Arriveranno sicuramente delle sanzioni per Lazio e Roma, che nella giornata di ieri hanno mostrato vicinanza agli agenti feriti e condannato fermamente gli scontri. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive deve ancora riunirsi, ma con ogni probabilità si arriverà al blocco delle trasferte e/o alla chiusura delle curve.