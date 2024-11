È una Lazio camaleontica: con Baroni ruotano uomini e assetti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mettete da parte gli integralismi rigidi che non permettono di cambiare rotta in corso d'opera, perché con mister Marco Baroni la flessibilità e la capacità di adattarsi alle situazioni rappresentano un assoluto paradigma. L'ex tecnico del Verona è stato chiaro fin da subito sul fatto che a ruotare sarebbero stati tanto gli interpreti quanto le possibili modalità di stare in campo.

Questo inizio di stagione ne è la prova; anche nell'ultima sfida contro il Cagliari, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio è scesa in campo con l'abituale 4-2-3-1, ma, nel secondo tempo, Baroni ha deciso di adottare uno schieramento che permettesse una manovra più fluida e allora spazio a un 4-3-3 con l'ingresso di Vecino. La sensazione è che questo formato mutaforma verrà mantenuto dal tecnico bianoceleste