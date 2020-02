Genoa - Lazio, la lotta continua: a Marassi striscione per lo Scudetto 1915

Questo scudetto s'ha da assegnare? Lo sperano i tifosi della Lazio e lo spera soprattutto il promotore dell'iniziativa, l'avvocato Gianluca Mignogna, che da anni porta avanti una battaglia contro la FIGC per veder assegnato alla Lazio il titolo di campione d'Italia 1915 ex aequo con il Genoa. Per il momento tutto tace, la documentazione necessaria è stata depositata sul tavolo della Federazione. Come se non bastasse, l'avv. Mignogna ha depositato in via Allegri anche il regolamento della stagione 1914-1915. E allora quale migliore occasione del match contro il Genoa per rivendicare ancora una volta uno scudetto che spetta di diritto alla Lazio? Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, una rappresentanza del Sodalizio della tifoseria biancoceleste esporrà a Marassi, nella Gradinata Sud, lo striscione che appare ogni domenica allo Stadio Olimpicio: #Scudetto 1915 Lazio Tricolore. Per far sentire nuovamente la propria voce, sperando di mettere al più presto la parola fine sulla questione.

