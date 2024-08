Italia, Spalletti prepara la Nations League: le conferme e i tagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Nazionale di Luciano Spalletti tornerà in campo il prossimo 6 settembre nella sfida contro la Francia e, in vista del match, saranno diverse le novità che il ct è pronto a mettere in campo. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Tonali e Zaniolo sono pronti a a tornare mentre vanno verso la non convocazione Chiesa, Jorginho e Mancini. Spazio anche a Ricci, così come a Lucca e Cristante. Verso la conferma anche Zaccagni oltre a Raspadori e Retegui.