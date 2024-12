Lazio - Atalanta, l'equilibrio regna sovrano: i numeri della gara

RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Lazio e Atalanta non è mai come le altre. Da quando Gasperini siede sulla panchina della Dea sembra che ci sia una sana rivalità tra le due compagini, un po' a causa degli stessi obiettivi e un po' per qualche sfida rocambolesca. Lazio - Atalanta, nel complesso, ha mostrato un certo equilibrio nei numeri degli ultimi anni. Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime otto sfide ci sono state tre vittorie per parte e due pareggi, ma la Dea ha ottenuto il successo in quella più recente (3-1 lo scorso 4 febbraio al Gewiss Stadium). L’Atalanta è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette trasferte contro la Lazio in campionato (3 vittorie e 3 pareggi), perdendo tuttavia quella più recente (2-3 all'Olimpico, l’8 ottobre 2023), dopo che aveva registrato sei sconfitte nelle sette precedenti gare fuori casa contro i biancocelesti in Serie A.