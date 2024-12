Lazio, attesa e lavoro: Baroni prepara il suo primo derby

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La settimana del derby è ufficialmente iniziata e a Roma non è mai una settimana come le altre. Non lo sarà neanche per Marco Baroni che da oggi inizierà a preparare la sua prima stracittadina. Dopo 48 ore di riposo la Lazio si ritroverà a Formello per lavorare agli ordini del tecnico con la consapevolezza che nella gara dell'Olimpico non sono ammesse distrazioni e cali di tensione.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, e come detto in precedenza, per Baroni sarà il primo derby in assoluto perché nell'unico anno in cui ha vestito la maglia della Roma da calciatore, agli ordini di Eriksson prima e di Liedholm poi, la Lazio era in Serie B. Da allenatore ha però già affrontato la Roma battendola con il suo Verona nell'agosto del 2023.

Il derby sarà anche il primo scontro tra Ranieri e Baroni con il primo che invece di derby ne ha giocati parecchi e conosce ogni singola piega di una gara così spigolosa e imprevedibile. La Lazio arriva alla gara con le sue certezze, con una prima parte di stagione importante, con un gruppo solido che nei momenti di difficoltà ha saputo rialzarsi.