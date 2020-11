Lazio, attesa per i tamponi di verifica: si spera in un nuovo caso Pereira

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non ci sta. Dopo che la Uefa ha fermato Immobile, Lucas Leiva e Strakosha dopo i tamponi di verifica vuole vederci chiaro. I tre, che stanno benissimo, sarebbero risultati debolmente positivi, ma secondo il club biancoceleste si tratterebbe di una diversa lettura degli esami. Secondo la società si tratterebbe del gene N che indicherebbe una vecchia infezione, ormai superata, alle vie respiratorie non per forza riconducibile al covid (anche un banale raffreddore, magari mai veramente palesatosi). Immobile, in particolare, non ha preso bene la notizia della presunta positività. Il giocatore si sente bene e non avrebbe mai voluto saltare un'altra gara di Champions dopo quella in Belgio. Solo l'intervento di Tare ha riportato alla calma l'attaccante. Il club è certo di aver rispettato tutti i parametri e per questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, avrebbe richiesto un immediato tampone di verifica per i tre calciatori. Si attende la risposta che dovrebbe arrivare a breve. Qualora, come accaduto ad Andreas Pereira prima della gara con il Bruges, l'esito dovesse essere negativo i tre potrebbero addirittura tornare a disposizione e proverebbero a raggiungere la Russia in extremis. La negatività ai tamponi di verifica, soprattutto, getterebbe una grande quantità d'acqua sui focolai di polemiche e sulle troppe voci che da ieri stanno animando, in alcuni casi anche più del dovuto, la situazione a Formello.