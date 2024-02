Lazio - Bayern Monaco, Sarri studia Tuchel: il programma Champions

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il libro "Bayern Monaco" è semichiuso, la sigaretta di Maurizio Sarri è nel posacenere, occhiali sul volto, penna e taccuino in mano, un unico pensiero: la Champions League. La Lazio sfiderà il Bayern Monaco di Tuchel domani alle 21.00 sotto le stelle della competizione europea più prestigiosa. Per oggi è in programma una doppia sessione di allenamento, la vigilia sarà davvero particolare, la tensione sarà alle stelle e per questo Sarri ha optato per due sedute. Tra entrambe le sgambate un'accurata sessione di analisi video prima di tornare in campo.

E allora, al via alle 11.30 le prove tattiche che poi verranno replicate alle 15.15. Tra i maggiori problemi c'è sicuramente Nicolò Rovella fermo ai box per un problemi agli adduttori. Alle 14 sarà tempo per la conferenza stampa in cui Sarri risponderà a tutte le domande dei giornalisti. Ancora in infermeria Patric e Zaccagni, rimane complicatissima una loro chiamata contro il Bayern Monaco. Ieri lo spagnolo si è sottoposto a nuovi accertamenti strumentali dopo un'infrazione all'omero che si porta dal match contro il Lecce. L'obiettivo rientro è spostato più con il Bologna, per la partita di domenica.