Lazio-Bodo/Glimt, procede la vendita dei tagliandi: il dato provvisorio

RASSEGNA STAMPA - Le prossime sfide della Lazio saranno cruciali per il destino della stagione e il tifoso biancoceleste lo sa bene. La squadra, dopo un inizio tutt'altro che faticoso tra le mura amiche, sta mostrando da settimane un calo fisico in casa e non vince da circa due mesi, da Lazio-Monza 5-1. Nonostante ciò, i sostenitori non fanno mai mancare il loro supporto e rispondono presente in occasione delle prossime due sfide casalinghe: derby e Bodo/Glimt.

In occasione del derby del 13 aprile l'Olimpico si sta pian piano riempiendo, ma la vendita procede anche per la sfida di Europa League contro il Bodo. Il ritorno dei quarti è in programma giovedì 17 aprile alle 21.00, appena quattro giorni dopo la stracittadina, e ad ora, come spiega il Corriere dello Sport, sono stati venduti 31.500 biglietti, con ancora due settimane di vendita.

