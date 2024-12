Lazio, c'è la data d'esordio per la maglia speciale dei 125 anni: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina sempre di più il grande compleanno. Il prossimo 9 gennaio 2025 la Lazio festeggerà ben 125 anni di storia. Per l'occasione la società biancoceleste sta preparando una maglia speciale che verrà presentata presto: sono già in corso gli shooting. La data è dietro l'angolo, così come il giorno dell'esordio della divisa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la squadra di Baroni vestirà il nuovo completo venerdì 10 gennaio 2025 in casa contro il Como. Una partita da cerchiare in rosso sul calendario.