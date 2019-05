Lazio, Caputi: "Lotito - Pallotta 3-0, in un derby lungo sette anni"

LAZIO LOTITO PALLOTTA - Il finale di stagione si avvicina ed è tempo dei bilanci. La Lazio di Simone Inzaghi, con la conquista della Coppa Italia, chiude alla grande un'annata condizionata da troppi bassi e pochi alti. I biancocelesti hanno staccato il pass per l'Europa League e guarderanno da spettatori il finale di stagione di Atalanta, Milan, Inter e Roma. Proprio i giallorossi al momento sono certi solo di giocare i playoff della competizione continentale, ma sperano con un colpo di coda finale. Una stagione deludente per la società di Pallotta che ha ampiamente perso il derby con Lotito. Come sottolinea Massimo Caputi sulle pagine de Il Messaggero, i presidenti sono due personaggi con stili differenti per gestire le società. Padre/padrone il biancoceleste, business-man il giallorosso. Uno presente, vigile e operativo; l’altro distante, distaccato e portato a delegare. Lotito è presidente della Lazio da 15 anni, Pallotta da 7. Il biancoceleste ha una società essenziale e snella con conti a posto, mentre il giallorosso ha dato alla società l’impronta di ”azienda”con più manager in ogni settore, comprato e venduto giocatori e puntato tutto sullo stadio. Nei sette anni digestione in parallelo, Lotito ha vinto 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana (3 e 2 dal 2004, ndr), Pallotta nessun trofeo rispondendo solo con piazzamenti in campionato e una semifinale di Champions League. Nel calcio, però, restano i trofei e non i piazzamenti e per questo a spuntarla è decisamente Lotito.

