Lazio, col Bayern rebus attacco: Immobile-Caicedo o Muriqi-Correa dal 1'

Tutti sulla corda, soprattutto in attacco, dove Simone Inzaghi prenderà una decisione decisiva soltanto oggi. Sembrava poter essere quella formata da Immobile e Caicedo la coppia titolare incaricata di scendere in campo all'Allianz Arena, ma il tecnico piacentino ha mischiato di nuovo tutte le carte provando il duo Correa-Muriqi. Non si vuole sfigurare in Champions, nonostante il risultato dell'andata, ma la sfida di domenica contro l'Udinese è diventata decisiva nel tentativo di rincorrere il quarto posto. La sensazione, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, è che Immobile e Caicedo rimangano in vantaggio, lasciando a Correa e a Muriqi l'ultima mezzora di gioco. Immobile viene da un periodo difficile, ha giocato malconcio a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille che continua a tormentarlo, ma sarebbe quantomeno sorprendente non vedere l'attuale Scarpa d'Oro in una partita di così alto spessore. Va ritrovato, ha bisogno di sbloccarsi, una gara di Champions può ridargli vitalità. Non segna dalla sfida col Cagliari del 7 febbraio, ma nella più importante competizione europea si è dimostrato un cecchino segnando 5 gol in 5 partite.