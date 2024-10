Lazio, Dele-Bashiru uomo di coppa: in Europa protagonista, ma in campionato...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Chiamatelo l'uomo delle coppe o uomo-Europa, come preferite, ma Dele-Bashiru quando sente la canzone dell'Europa League si trasforma nel giocatore che ha spinto in estate il direttore sportivo Fabiani a puntare su di lui. Arrivato alla Lazio tra tanto scetticismo e un pizzico di curiosità, dopo l'esordio da titolare contro il Venezia il suo minutaggio è andato via via calando fino a contare l'ultima apparizione in Serie A 3 giornate fa, contro il Milan e subentrando per circa 14'.

Da quel momento solo panchine contro Hellas Verona e Fiorentina, per essere poi rispolverato contro la Dinamo Kiev e, nonostante l'assist e il gol, tornare in panchina contro il Torino.Questa sera, nella sfida europea con il Nizza, per il centrocampista nigeriano arriverà una nuova chance. Ancora una volta, come riporta Il Corriere della Sera, una sfida continentale arriva in soccorso di un giocatore che ha le carte in regola - a detta di Baroni e non solo - per imporsi, ma che deve ancora fare quello step tattico che gli serve per diventare un: "centrocampista moderno".

La fiducia nei suoi confronti non manca, tutt'altro. Il tecnico vuole farlo crescere e vede nell'Europa League l'occasione giusta per offrirgli la possibilità di sbagliare e migliorarsi, a patto che in cambio ricevi massimo impegno e dedizione al lavoro. Se il campionato quindi è stato, almeno fino ad ora, roba d'altri, le partite europee sono roba per Dele-Bashiru, le sue chance di lanciare un messaggio all'ambiente laziale.