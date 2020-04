Lazio, Doni: "Lucas Leiva? Quando gioca lui bisogna stare tranquilli"

Alexander Marangon Doni parla di Lucas Leiva, suo ex compagno ai tempi del Liverpool, e lo elogia come calciatore e come uomo...

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non ha dimenticato l'Italia Doni. L'ex portiere della Roma si dice molto legato al nostro paese. L'ex numero uno ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando del suo passato e del futuro. Il brasiliano ricorda l'esordio nel nostro campionato nel derby con la Lazio del 2005, terminato 1-1. L'ex calciatore della Selecao ha parlato anche di Lucas Leiva, suo compagno di squadra ai tempi del Liverpool, e per lui usa parole al miele: "Grande giocatore e grande amico. A centrocampo, quando gioca lui, bisogna stare tranquilli. E' un professionista serio".