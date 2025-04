Lazio, è il momento di Gigot: ora il francese avrà più responsabilità

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Samuel Gigot è pronto a prendersi la Lazio sulle spalle. Un po' per merito e un po' per colpa degli infortuni (Patric rimarrà fuori fino al termine della stagione), il francese deve farsi carico di maggiori responsabilità. Complice anche la giovane età di Provstgaard, secondo il Corriere dello Sport sarà rotazione a tre nel reparto centrale di difesa.

Contro il Torino ha dato risposte positive, non ha colpe sul gol granata. L'ex OM continuerà a trovare spazio, pochi dubbi in merito. La Lazio in pochi giorni si gioca la stagione e Baroni dovrà esser bravo a far girare i giocatori. Non ci sarà una coppia fissa: Romagnoli è il capo reparto e Gila ultimamente è in difficoltà. Gigot sarà fondamentale, Provstgaard è pronto a imparare ma l'ultima cosa di cui ha bisogno ora è la pressione della piazza biancoceleste.

Gigot finora ha totalizzato 19 presenze contando tutte le competizioni (2 gol in A contro Bologna e Verona). Anche contro il Milan era partito titolare fornendo un'ottima prestazione, tanto da consentirgli di giocare nuovamente quattro giorni dopo a Plzen, in Repubblica Ceca. Lì è stato espulso, ma non sono errori che ora si potrà permettere. Servirà la massima attenzione.