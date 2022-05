Lazio, Felipe Anderson protagonista e in vista della prossima stagione...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Una seconda vita con la maglia della Lazio, non capita tutti i giorni. Quella che si è appena conclusa è stata una stagione particolare per Felipe Anderson tornato nella Capitale dopo le esperienze non proprio esaltanti prima con la maglia del West Ham e poi con quella del Porto. Un campionato in cui il brasiliano non ha saltato neanche una gara: quarantotto su quarantotto, 42 volte da titolare e un bottino complessivo di 7 gol e 8 assist.

Non solo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei è l'unico calciatore biancoceleste ad aver centrato un tris con almeno un gol e un assist nello stesso match: lo ha fatto nell'ultima gara contro il Verona e in precedenza contro il Cagliari e nel derby d'andata del 26 settembre.

Mister Sarri lo ha più volte esaltato e in vista della prossima stagione vuole ancora di più: un ulteriore salto di qualità che certifichi ancora una volta il suo talento.