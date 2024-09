Lazio finalmente all'attacco con Baroni: la coppia Dia-Taty funziona

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Finalmente Lazio all'attacco. Merito di mister Baroni che ha avuto il coraggio di proporre la coppia Dia-Castellanos. L'ex Salernitana è rinato, Taty è esploso. Il primo veniva da un anno difficile: a Salerno è finito fuori rosa e non ha giocato per mezzo campionato, poi il rapporto complicato con Iervolino e la richiesta di risarcimento danni hanno fatto il resto. Il secondo la scorsa stagione ha sofferto il paragone con Immobile, sia con Ciro in campo sia quando era chiamato a sostituirlo. Baroni voleva trasformare la Lazio, ha deciso di puntare su due centravanti di spessore e i risultati si stanno vedendo, dal momento che i due insieme ad ora hanno gonfiato la rete 5 volte in 3 partite.

Il mister ha leso i sacri equilibri ma per il momento non se ne preoccupa, se necessario potrebbe decidere di giocare anche con tutti e quattro gli attaccanti. Domenica si gioca a Firenze, ma le condizioni di Castellanos, uscito anzitempo nella gara contro il Verona, andranno valutate. In ogni caso, come scrive il Corriere dello Sport, non dovrebbe essere schierato dal primo minuto per preservarlo per la prima settimana con il doppio impegno: Dia sarà spostato in avanti, dopodiché andranno scelte l'ala destra e il trequartista-seconda punta: Baroni può decidere di lanciare Castrovilli contro la sua ex squadra o far partire Noslin dal primo minuto.