Lazio, Gila entra in orbita nazionale: De la Fuente stupito dal difensore

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Incredibile la crescita che ha avuto Mario Gila nelle ultime stagioni. Non appena arrivato alla Lazio si pensava che per lui non ci fosse spazio, ora è titolare inamovibile e ha attirato l'attenzione delle grandi d'Europa. "Con Sarri non giocavo mai, ho avuto bisogno di supporto psicologico. Però non aveva tutti i torti, mi ha fatto crescere tatticamente", ha ricordato il difensore poco tempo fa, che adesso dal suo allenatore attuale è visto come "uno dei più forti che c'è".

Il rendimento di Gila non è passato inosservato in Spagna, tanto che, come scrive il Corriere dello Sport, il ct De la Fuente lo sta facendo seguire per convocarlo nel 2025. Il centrale dovrà confermarsi su questi livelli per ritrovare la Nazionale dopo le presenze in Under 21, di cui l'ultima nel 2023 agli Europei di categoria.

Il classe 2000 è arrivato alla Lazio per 6 milioni di euro e ora ha una delle quotazioni più alte della squadra. Il Real Madrid lo ha venduto tenendosi la possibilità di recompra in futuro: Gila sta bene alla Lazio e dà il 100% qui a Roma ma, come affermato dallo stesso calciatore, è naturale che un eventuale ritorno al Real sia nei suoi pensieri futuri.