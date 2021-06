Lazio, gli ex Bianchi e Rossi approvano Felipe Anderson: "Con Sarri può esaltarsi"

I tifosi lo hanno inondato di commenti e mi piace sui social approvando di fatto un suo ritorno a casa. A Roma Felipe Anderson ha infatti vissuto gli anni più felici della sua carriera, riuscendo a mostrare qualità tecniche impressionanti. I tifosi non hanno dimenticato le sue giocate, per questo sono sbalzati alla notizia di un suo ritorno. La Lazio lo cedette al West Ham per 31 milioni più bonus, può riportarlo nella Capitale per circa 8 milioni. Un'operazione senza dubbio interessante, anche se il club sta provando ad abbassare ancor di più le pretese. A valutare positivamente un suo ritorno in biancoceleste sono anche gli ex Lazio. Ecco le loro parole riportate dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei.

ROLANDO BIANCHI - "Le premesse sono buone, in Italia alla Lazio ha vissuto il miglior momento della sua carriera. Conosce l'ambiente, troverebbe l'amore della sua gente. Nel 4-3-3 di Sarri può esaltarsi".

DELIO ROSSI - "La Lazio è l'ambiente ideale per lui, a Roma puà esaltarsi e mostrare le sue potenzialità".