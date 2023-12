Lazio, Guendouzi ci ha preso gusto: ora sogna il primo gol in A

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio è pronta a tornare in campo, per dare continuità alla vittorie contro Cagliari e Genoa. I biancocelesti hanno bisogno di vincere per avvicinare la zona Champions, distante quattro punti. Per l'occasione, Sarri si affiderà ancora all'estro e alla forza del centrocampista francese. Guendo, dopo aver siglato il primo gol in maglia biancoceleste, vuole rompere il tabù anche in campionato e provare a regalare un'altra preziosa vittoria alla sua Lazio. Il francese arrivato sul finire del calciomercato estivo si è preso il posto da titolare scalando le gerarchie di Sarri, grazie alla sua verve e al suo dinamismo che hanno arricchito la mediana capitolina.

Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista francese vuole crescere ed essere più decisivo in zona gol. In questi mesi la crescita di Guendo è stata esponenziale, ma l'adattamento al calcio di mister Sarri non è scontato è necessario del tempo per apprendere i meccanismi e la metodologia di lavoro. Grazie alla crescita del francese e al rientro di Luis Alberto, il centrocampo delle aquile può abbinare la forza e il dinamismo dell'ex OM alla classe del dieci spagnolo.