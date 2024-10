Lazio, Guendouzi pensa già al Genoa: potrebbe utilizzare un tutore

TUTTOmercatoWEB.com

Niente paura, Guendouzi sta bene. Giusto ribadirlo, soprattutto perché si tratta di uno degli uomini ormai più importanti per questa Lazio. Baroni l'ha spiegato anche ieri in conferenza: non ci sarà in Olanda solo per precauzione, per farlo riposare e non rischiare dopo quel pestone al mignolo. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il francese non ha avuto alcun trauma contusivo e contro la Juventus ha stretto i denti e ha fatto il suo.

Il tecnico ha quindi deciso di preservarlo in vista della sfida contro il Genoa di domenica 27 ottobre alle 15.00, anche in vista delle tante partite ravvicinate che stanno per arrivare. Il centrocampista lavorerà quindi a Formello per farsi trovare al meglio per le prossime gare, prendendo in considerazione anche di indossare un tutore in titanio per contrastare i possibili colpi al mignolo.