Lazio, il mercato non è finito: ecco la fase due per accontentare Sarri

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è on fire sugli acquisti, già cinque ne sono arrivati. Si aspetta solo Maximiano, il portiere classe 1999 è atteso oggi a Roma per effettuare le visite mediche. L'intesa tra Lotito e il Granada ha portato ad un' operazione per circa 9 milioni di euro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ora la società terrà sotto controllo le uscite. Lotito ha bloccato Ilic, il centrocampista del Verona arriverà soltanto se dovesse partire Luis Alberto, nel mirino del Siviglia. Il grande nodo di mercato è legato però a Milinkovic per cui in Premier ci sono dei contatti ma non delle proposte che possano soddisfare Lotito. Ovvio che se dovesse partire Sergej, si dovrà guardare ad un possibile sostituto e il preferito diSarri si chiama Piotr Zielinski del Napoli. Non solo, quando verrà piazzato Muriqi, l'ideale sarebbe trovare un vice Immobile e un terzino sinistro in caso di cessione di Hysaj. Manca ancora molto alla chiusura del mercato e Sarri per ora appare molto soddisfatto.