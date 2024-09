Lazio, il rilancio di Noslin: ha perso il posto, ma Baroni si fida di lui

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Davanti c'è concorrenza. Tijjani Noslin era arrivato alla Lazio per fare il centravanti: quattro gol nel ritiro di Auronzo, poi la gioia anche a Cadice. Non ha vissuto un inizio semplice, lo staff lo ha aiutato a inserirsi. Forse per questo la società ha puntato anche su Dia, spostando l'olandese a fare l'esterno sia contro il Venezia che contro l'Udinese.

Non ci sono gerarchie, gioca chi sta meglio. È questo il mantra di Baroni, anche perché "non c'è tempo". L'ex Verona è stato sorpassato prima da Dia come centravanti e poi da Tchaouna come ala. Adesso anche Isaksen si è inserito nella corsa ed è un concorrente in più. La sosta servirà a Noslin per riprendersi il suo posto e tornare titolare proprio contro i gialloblù che l'hanno lanciato.

A oggi il classe '99 è considerato più attaccante esterno che centravanti, ma farà anche la prima punta. Dovrà imparare a sdoppiarsi: il doppio ruolo può fargli avere più spazio, se lo deve conquistare. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Baroni è convinto che può ancora crescere e migliorare, ripetendo la stagione dell'anno scorso (5 gol e 4 assist). È tutto nei suoi piedi.