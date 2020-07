Lazio, Inzaghi a caccia di un punto in tre partite per battere un altro record

Un altro record per mister Inzaghi che sta entrando sempre di più nella storia della Lazio. Sta riportando la Lazio in Champions League dopo 13 anni, con il Cagliari ha totalizzato 200 panchine con i biancocelesti e non è finita qui. Il tecnico sta per infrangere un altro primato. La Lazio, in Serie A, non ha mai totalizzato più di 72 punti. La fantastica squadra del 1999/2000 aveva raccolto gli stessi punti ma in 34 giornate., quella di Maestrelli, convertendo le vittorie in 3 punti, sarebbe arrivata a 61. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, basta 1 punto in 3 giornate ad Inzaghi per scrivere un altro pezzo di storia. Verona, Brescia e Napoli: 3 partite e 9 punti a disposizione con una Lazio che ha già raggiunto il suo obiettivo e può solo migliorarsi. Poi si punta al rinnovo: Lotito prepara un contratto fino al 2023 per blindare Simone e continuare a scrivere la storia.

