Lazio, Inzaghi tra record e l'ennesimo tabù: gol e panchine per la Storia

Non c'è 10... senza 11. Dopo aver affossato il Napoli, la Lazio di mister Inzaghi vuole fare un sol boccone anche della Sampdoria. Per la Storia, per i record e per aggrapparsi definitivamente al treno Scudetto di Inter e Juventus. E se è vero che l'appetito vien mangiano, undici successi di fila in Serie A li hanno centrati il Milan di Sacchi nella stagione 1989-90 e la Roma di Spalletti (2005-06). Il record assoluto, invece, con 17 vittorie consecutive appartiene all'Inter di Mancini (2006-07).

LAZIO - SAMPDORIA, PARTITA DA RECORD - Numeri, numeri e ancora numeri. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, contro la Sampdoria Inzaghi andrà a caccia della vittoria numero 100 da allenatore dei big. Cifra tonda tonda. Fin qui sono 182 le partite in totale sulla panchina della Lazio, a 183 c'è Tommaso Maestrelli, che verrà raggiunto proprio nella gara di oggi. Ma non finisce qui: concludendo la stagione, Simoncino conquisterà la vetta della classifica all time degli allenatori più presenti della Storia (203 panchine), superando - nell'ordine - Delio Rossi (184), Eriksson (188), Lorenzo (196) e Dino Zoff (202). 182 partite dell'era Inzaghi in cui sono arrivati la bellezza di 347 gol, media di 1,90 a partita, nessun'altra squadra ha fatto meglio nel periodo di insediamento del mister biancoceleste. Basti pensare che Allegri, nello stesso periodo, in 170 partite ha raccolto 331 gol. Gasperini 318 reti in 173 gare. Sarri e Spalletti ancora meno.

Per l'ennesima vittoria, un ennesimo tabù da sfatare: la bestia nera Claudio Ranieri, imbattuto contro la Lazio da otto gare consecutive (tra Parma, Juventus, Roma e Inter). Così come da ben 23 gare interne in campionato la Lazio va costantemente in gol, per un totale di 54.

