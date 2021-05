Lazio, l'addio di Inzaghi e la reazione dei tifosi vip: "Ci lascia nella bufera"

RASSEGNA STAMPA - Inzaghi all'Inter è una ferita troppo grande per una parte del popolo laziale. Non fanno eccezione nemmeno i tifosi vip che sulle pagine de Il Messaggero hanno raccontato le loro sensazioni. Anna Falchi è ferita: «Inzaghi rappresentava l'uomo giusto per la Lazio, diciamo che era la Lazio. Ventidue anni, prima come giocatore, poi come allenatore nella Primavera, poi nostro allenatore. Abbiamo vinto anche tre titoli, ha portato molti risultati a casa, sempre bene in classifica. Fa davvero male». Anche Enrico Montesano non non ha preso bene la vicenda: «Chissà ora cosa succederà, ci ha lasciato la bufera. Capisco la sua scelta, ma non la condivido per niente». Più nette le parole di Clemente J Mimun, direttore del Tg5, che si aspetta grandi cambiamenti: «Non esistono lati romantici nel mondo del pallone attuale. Ora spero in una rivoluzione e rifondazione»