Lazio, l'arma segreta di Pedro e Felipe Anderson: il nutrizionista di Lotito

La Lazio di Sarri comincia a brillare, sia nelle prestazioni che nei risultati. Buona parte della qualità del gioco biancoceleste è da attribuire a Felipe Anderson, fortemente voluto dal tecnico toscano e incitato in ogni occasione a non abbassare mai l'intensità, ma anche a Pedro, da alcuni definito bollito qualche mese fa ma che invece sembra un ragazzino ogni volta che scende in campo. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la forma fisica smagliante che le ali della Lazio stanno dimostrando in questa prima parte di stagione è dovuta anche al lavoro di Saverio Militano, il nutrizionista che ha seguito anche Lotito facendogli perdere ben 18 chili. Felipe Anderson e Pedro sono forse i due biancocelesti che più di tutti stanno macinando chilometri in campo in maniera instancabile, il merito è anche del loro regime alimentare.