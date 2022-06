Lazio, la campagna abbonamenti procede spedita: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ha avuto inizio quattro giorni fa la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2022/2023, una chiamata alle armi per i tifosi sotto lo slogan "Avanti Insieme" che sta avendo un discreto successo: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, ad oggi è stata superata quota 4000 tessere sottoscritte, per una media di 1000 nuovi abbonati al giorno. Ancora presto per dei dati definitivi ma le premesse sono ottime: c'è voglia di stadio e, soprattutto, c'è tanta voglia di Lazio.