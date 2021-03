Lazio, la corsa alla Champions League passa ancora una volta da Udine

Udinese - Lazio è da dentro o fuori. I 6 punti di distacco dall'Atalanta, attualmente quarta, fanno presupporre questo scenario. I biancocelesti dovranno obbligatoriamente vincere a Udine per alimentare ancora il sogno Champions, ma non sarà facile. Il passato insegna che i bianconeri sono sempre stato un osso duro contro cui combattere: tra il 2011 e il 2013 Reja si è imbattuto nello scoglio imposto da Guidolin non riuscendo a centrare la qualificazione proprio per lo scontro diretto perso con i friulani (una volta arrivati a pari punti, ma loro con la migliore differenza reti e un'altra perdendo il match e arrivando a due punti di distanza), nel 2015 Pioli riuscì ad arrivare terzo (allora il terzo posto valeva la qualificazione ai preliminari e non diretta) anche grazie alla serie di risultati positivi incatenati dopo la vittoria con i bianconeri. La sfida d'andata in questa stagione è stato uno sgambetto che Inzaghi ha subito e da cui sicuramente avrà imparato la lezione.

FATTORI ESTERNI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ci potrebbero essere degli elementi diventati esterni che potrebbero accelerare o rallentare la falcata biancoceleste al quarto posto. All'appello delle partite giocate dalla Lazio manca ancora quella in casa con il Torino, su cui la Corte Sportiva d'Appello dovrà esprimersi per l'eventuale recupero. Altro fattore che potrebbe modificare l'andamento dei biancocelesti è il processo di venerdì sui tamponi davanti il Tribunale Federale. Se si dovesse perdere questa partita, i biancocelesti potrebbero essere sanzionati anche con il decurtamento di punti in classifica e quindi la conseguente preclusione alla prossima edizione della massima competizione europea.