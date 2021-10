Lazio, Leiva a lezione da Sarri: studia come gestire i novanta minuti

RASSEGNA STAMPA - Si può ancora imparare qualcosa all'età di quasi 35 anni? Lucas Leiva sta dimostrando di sì. Il centrocampista brasiliano si è messo a completa disposizione di Sarri e sta cercando di capire il suo nuovo ruolo e di come gestirsi in tutti i novanta minuti di gara. Il numero 6 si sta calando nella sua nuova parte da mediano nel classico 4-3-3 del Comandante. Sono cambiate molte cose dall'era Inzaghi, ad esempio manca il sostegno a centrocampo dei due esterni. La posizione è rimasta la stessa ma molti movimenti sono cambiati. Il mister lo vuole più dinamico e lui lavora ogni giorno sul campo per accontentare le sue richieste. L'ex Liverpool, sostituito praticamente sempre da Sarri in questo avvio di stagione per lanciare Cataldi, sta cercando la sua giusta dimensione nei piani tattici del mister che gli chiede anche più tocchi di palla e scambi ravvicinati con i compagni. Lucas ascolta ed esegue, arriverà anche il suo miglior momento.