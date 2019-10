Lazio, Luis Alberto: "Per la Champions serve qualche punto in più. Da Ciro mi aspetto un'auto..."

Si gode la Roja, aspetta nuovi successi. Luis Alberto è in Spagna, pronto nel caso in cui Roberto Moreno dovesse chiamarlo in causa nel doppio impegno con Norvegia e Svezia. I meriti della convocazione sono da dividere, da un inizio di stagione quasi da top in termini personali, a un avvio di campionato positivo ma con qualche rimpianto: "A livello collettivo meriteremmo qualche punto in più", racconta lo spagnolo come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il Mago difende Jony, connazionale e grande amico dall'impatto complicato: spiega che c'è sempre bisogno di un periodo di adattamento, soprattutto per chi ha sempre fatto l'esterno offensivo ed oggi si ritrova a fare il quinto di centrocampo, perciò assicura si adatterà presto. L'obiettivo, ancora secondo Luis, è la Champions, soprattutto perché la società ha fatto lo sforzo mantenere i big. Il suo di obiettivo è quello di avere da Immobile un regalo per tutti gli assist forniti, un'auto ad esempio. E sul suo futuro: "Deciderà la Lazio, ho un contratto fino al 2022 e non dipende da me. Siviglia? È casa mia, ma non è detto debba tornare lì per forza".