Lazio, Luis Alberto titolare obbligato: sì, ma in Europa o al derby?

Con la squalifica di Milinkovic-Savic in vista del derby, i riflettori sono accesi su Luis Alberto. Maurizio Sarri deve decidere in fretta se il Mago dovrà dedicarsi con tutte le energie alla stracittadina o alla sfida europea di giovedì contro il Feyenoord. Come riporta la rassegna di Radiosei, il tecnico sta valutando in quale delle due sfide piazzarlo, anche se non è molto contento della sua prestazione contro la Salernitana: non era partito bene ma quell'assist al bacio aveva cambiato tutto. Il derby può essere la sua buona occasione per tornare ad essere irresistibile, nonostante i suoi periodi "no" che ogni tango si affacciano. Finora sono 10 i derby giocati dallo spagnolo fin qui, nei quali ha segnato 3 reti e solo in uno di questi 10 è partito titolare. Certi del posto sono Vecino e Cataldi, Luis Alberto a sinistra completerebbe il terzetto. In extremis, se Sarri non fosse convinto, al suo posto ci sarebbe Basic. Ma si può immaginare davvero una Lazio senza Immobile, Milnkovic e Luis Alberto?