Lazio - Milan | Rocchi difende ancora Di Bello, ma gli arbitri gli vanno contro

RASSEGNA STAMPA - A distanza di una settimana Lazio - Milan continua a far discutere per la direzione dell'arbitro Di Bello. Ieri a Roma c'è stata la riunione a cui ha partecipato anche Gravina che ha fatto perfino i complimenti ai direttori di gara. Il designatore Rocchi ha analizzato gli episodi del match e ha fatto vedere l’episodio Maignan-Castellanos. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'episodio continua a dividere.

Rocchi ha ribadito quello detto a DAZN, ovvero che sposa la scelta di Di Bello, ma che se avesse assegnato il rigore non sarebbe stato un errore, Non tutti gli arbitri erano d'accordo con il non rigore, ma anzi per molti si sarebbe trattato di penalty. Il quotidiano dice, invece, che per la Uefa l'episodio sia addirittura da togliere dal Var nel caso in fosse stato dato. Cosa non avvenuta. Viste anche le immagini delle espulsioni di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, tutte più che evitabili con maggiore accortezza.