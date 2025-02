Lazio - Napoli, al via la vendita dei biglietti: società in attesa di restrizioni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vola al quarto posto, davanti alla sua gente, dopo un digiuno dalla vittoria che durava dal 24 novembre scorso. Baroni vuole provare subito a bissare nel prossimo incontro a Roma con il Napoli, in programma il giorno dopo San Valentino, sabato 15 febbraio alle 18. La vendita dei biglietti è stata aperta, seppure la società sia "in attesa della conferma di un ordinanza Prefettizia delle restrizioni sulla vendita". Come riporta il Corriere dello Sport, le limitazioni applicate al momento (e che saranno sicuramente confermate nei prossimi giorni) vietano la vendita dei tagliandi di qualsiasi settore ai residenti nella Regione Campania. Un divieto di trasferta già visto in Coppa Italia in questa stagione, ma ciò non impedirà comunque ai tifosi azzurri, residenti nella regione Lazio, di prendere parte all'incontro, posizionandosi in settori diversi da quello ospite.



Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, il costo è di 40 euro in Distinti Sud, Distinti Nord e Curva Maestrelli, 50 euro in Tribuna Tevere Parterre Laterale, 55 in Tribuna Tevere Parterre Centrale, 60 in Tribuna Tevere, 90 in Tribuna Tevere Top, 110 in Tribuna Tevere Gold, 75 in Tribuna Monte Mario Laterale e 110 in Tribuna Monte Mario Top.