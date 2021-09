Lazio, niente rinforzo in difesa: serve il tocco di Sarri per aggiustare il reparto

L'ultimo giorno di calciomercato per la Lazio si è chiuso con l'arrivo di Mattia Zaccagni ma senza alcun rinforzo in difesa. il reparto arretrato appare quello più in difficoltà se si guardano gli uomini a disposizione di Maurizio Sarri. Oltre ad Acerbi e Luiz Felipe per il ruolo di centrale ci sono Radu e Patric, con Vavro più defilato dietro. I primi due nelle ultime stagioni hanno sempre giocato come terzi di difesa ed entrambi si muovono più a loro agio nella posizione di terzino. Lo slovacco invece non ha convinto Sarri ma non ha trovato una sistemazione per il momento e dopo essere stato inizialmente escluso dalla lista del campionato è stato reintegrato dopo l'infortunio di Luiz Felipe.

DIFFICOLTÀ - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Sarri dovrà trovare la ricetta giusta per la sua retroguardia. Nelle prime due giornate di campionato, vinte entrambe dalla Lazio che è una delle 5 squadre a punteggio pieno per il momento, le difficoltà maggiori sono emerse proprio dietro. La squadra dovrà assimilare in fretta i nuovi dettami tattici di Sarri, in particolare il reparto arretrato che è quello in cui sono stati apportati maggiori cambiamenti. La società però non ha più a disposizione il mercato, a parte quello degli svincolati, per aiutare il tecnico. Starà a lui far quadrare la situazione con gli uomini che ha a disposizione.