Lazio, ora dimostra quanto sei forte! La prima in stagione senza due titolari a centrocampo

Il 2019 si è chiuso con un altro trofeo alzato al cielo: la Supercoppa Italiana vinta ai danni della Juventus di CR7. Questa Lazio sa vincere e sa anche emozionare: mai come quest'anno l'entusiasmo è alle stelle. Ora però arriva la prova del nove: dopo la sosta i biancocelesti andranno a far visita al Brescia, e ci andranno sprovvisti di Leiva e di Luis Alberto. E' la prima volta in stagione che Inzaghi deve fare a meno di due dei tre titolari del centrocampo. Un bel banco di prova quindi quello di domani al Rigamonti, che la Lazio dovrà superare per rendere ancora più concreto il sogno che ha delineato finora. Cataldi e Parolo sono pronti a prendere il posto dei due top-players in mezzo al campo: l'ottimismo c'è, l'entusiasmo pure. Ora si va a caccia della nona vittoria consecutiva in campionato.

