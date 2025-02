Lazio, Parolo ricorda un episodio con Inzaghi: "Prese Marusic di peso e..."

TUTTOmercatoWEB.com

In occasione del gol di Arnautovic che è valso la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina, Inzaghi è corso ad abbracciare i suoi come faceva alla Lazio e ciò è stato come un deja-vu per Marco Parolo, che alla Gazzetta dello Sport ricorda: "Quante volte gliel'ho visto fare con noi alla Lazio, lui le partite le vive così. Trasmette forza con la sua elettricità".

A proposito di questa informazione, Parolo ha spiegato che ricorda un episodio in particolare, risalente a Lazio-Juve 1-1 di novembre 2020, quella con il gol di Caicedo all'ultimo minuto: "Il mister prese Marusic di peso e gli girò le spalle per fargli battere la rimessa laterale in avanti. Da quell'azione nacque il gol del pareggio e poi l'ennesima corsa fino a bordocampo". L'ex centrocampista ricorda che quella non era neanche la scelta più logica, ma l'istinto di Inzaghi fu fondamentale.