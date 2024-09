Lazio, Pedro decisivo in Europa: solo un grande ex ha fatto meglio

RASSEGNA STAMPA - Ancora una volta l'esperienza di Pedro decisiva in Europa. Il campione spagnolo ci ha messo appena 4 minuti ad entrare nel tabellino nel match d'esordio contro la Dinamo Kiev in Europa League. Suo l'assist per il primo gol di Dia che raccoglie il suo suggerimento e deposita in rete il pallone del vantaggio biancoceleste che spiana la strada agli uomini di Baroni. Come riporta Il Corriere dello Sport, da quando veste la maglia della Lazio (2021/22), solo Immobile (dodici) ha preso parte a più gol dell'ex Barcellona e Chelsea in competizioni europee (otto, sei reti e due assist).