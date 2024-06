Lazio Primavera, Sanderra verso la conferma. E il ritiro sarà oltreoceano

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Stefano Sanderra, tecnico della Lazio Primavera, si avvicina al rinnovo. Come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore è pronto a prolungare il suo accordo con la Lazio, dopo aver chiuso la stagione al terzo posto nella regular season e aver raggiunto le semifinali play-off.

I baby biancocelesti a metà luglio daranno il via alla preparazione per la nuova stagione prima a Formello e a fine mese andranno in Messico per un torneo tra squadre locali. Tra questi club potrebbe esserci il Club Monterrey.

Nei prossimi mesi sarà necessario definire la rosa a disposizione di Sanderra e i relativi fuoriquota e quali innesti aggiungere. Ci sono punti interrogativi relativi alla conferma di alcuni giovani come: Sardo, Dutu e capitan Ruggeri. Il primo è ancora senza contratto, il secondo è in scadenza mentre il capitano dovrebbe andare in prestito o aggregarsi alla prima squadra in ritiro ad Auronzo.

