Lazio, quanti punti deboli: i numeri della crisi parlano chiaro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in crisi e non è solo un discorso di prestazioni, perché i numeri parlano chiaro. La prima parte di stagione è stata notevole, poi qualcosa si è rotto. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, la media punti dei biancocelesti nelle prime quindici giornate di campionato era di 2,04 a partita; mentre dalla sedicesima in poi è scesa a 1,4. Ma i numeri che evidenziano il calo della squadra di Baroni non si fermano qui.

Sempre secondo lo stesso quotidiano, la Lazio ha vinto solo una delle ultime otto partite e solo una delle ultime sei partite casalinghe. Gli infortuni hanno fatto la loro parte, soprattutto quello di Castellanos. Nonostante non sia un bomber di razza, la sua presenza in campo contribuiva a creare più occasioni e più gol. Nelle ultime tre giornate, la Lazio ha segnato solo due gol. Troppo poco per mantenere le ambizioni della piazza biancoceleste.

Lo stesso discorso si può fare per i gol subiti, troppi per chi ambisce a raggiungere un posto in Champions League. Sono infatti 42 i gol subiti in campionato, un dato che piazza la Lazio al dodicesimo posto in questa speciale classifica.