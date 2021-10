Lazio, Radu record nonostante l'amarezza: agganciato Puccinelli

Avrebbe sognato un esordio diverso, ma purtroppo il calcio è anche questo. Stefan Radu ha giocato ieri la prima gara stagionale. Tra scelte tecniche e una condizione non perfetta, dovuta soprattutto alle conseguenze del vaccino anticovid, il difesnore ieri ha affiancato Patric in un'inedita coppia di centrali difensivi. Una prova da rivedere con un'unica magra consolazione. Il difensore romeno ha ritoccato il proprio record di calciatore con più presenze con la maglia della Lazio salendo a 413. Non è finita qui perché il numero 26 ha agguantato Puccinelli al primo posto per presenze in Serie A con l'aquila sul petto. Entrambi hanno disputato 339 gare e Radu, alla prossima, diventerà anche il calciatore con più presenze della Lazio in campionati italiani.