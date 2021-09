Lazio-Roma, l'Olimpico verso il tutto esaurito: il dato sui biglietti venduti

RASSEGNA STAMPA - La partita più sentita dell'anno per Lazio e Roma è alle porte, il Derby della Capitale è dietro l'angolo. Il calcio d'inizio del match è in programma domenica 26 settembre ore 18 e i tifosi hanno fatto già partire il conto alla rovescia. Si va sempre di più verso il tutto esaurito, ovvero circa 32 mila spettatori. A oggi sono ben 19 mila i biglietti venduti dalla Lazio, ne rimangono a disposizione solo 4 mila. La vendita non ha vincoli di nessun tipo ma in questi casi la Tribuna Tevere e il lato Nord della Monte Mario saranno quasi interamente biancocelesti. Per quanto riguarda la Roma, sono stati venduti tutti i 10 mila tagliandi disponibili tra Curva Sud e Distinti.