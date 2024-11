Lazio, Rovella si è preso la Nazionale: com'è andata la sua prima in azzurro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella si è preso la regia del centrocampo italiano già alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore. Spalletti ha notato le grandi cose fatte con la Lazio nell'ultimo mese e non solo lo ha convocato, ma lo ha lanciato immediatamente titolare contro il Belgio, lasciandolo in campo addirittura per 80 minuti. La sua prova è stata più che buona. Come spiega il Corriere dello Sport, il laziale ha macinato chilometri, offerto sponde, aggredito avversari, giocato il pallone con personalità, sbagliato e rimediato. Ha fermato nomi del calibro di Openda e Lukaku e forse ha trovato un po' di difficoltà nel velocizzare il gioco quando aveva il pallone tra i piedi, tanto che Spalletti lo ha richiamato più volte, anche se poi lo ha elogiato in diretta tv: "E' stato bravissimo. Bello bello il suo esordio".

La partita di Rovella contro il Belgio sembrava una con la Lazio. Proprio nel club capitolino si è consacrato, prima con Sarri e ora con Baroni. La concorrenza in Nazionale è ricca, ma il classe 2001 ha dimostrato che può competere alla grande sia con Ricci che con Locatelli per il ruolo di regista azzurro. Sessantacinque passaggi giusti su sessantotto totali, 0 tiri ma ben 4 respinti e tanta volontà di aiutare i compagni per coprire tutti i buchi. Non si sa se Spalletti lo rilancerà dal primo minuto contro la Francia, ma ciò che sembra ormai certo è che l'avventura azzurra per Rovella non finirà qui.