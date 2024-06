Lazio, Ruggeri spera di andare ad Auronzo: la situazione

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Fabio Ruggeri spera di rientrare tra i convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta il Corriere dello Sport, il capitano della Primavera biancoceleste, dopo una super stagione a livello giovanile, proverà il salto tra i professionisti. Il classe 2004 adesso vive d'attesa. Con l'aquila sul petto ha totalizzato 82 presenze e 4 gol, ma nonostante le numerose convocazioni non ha mai esordito in prima squadra. Il classe 2004 spera di far parte della lista di giocatori presenti sotto le Tre Cime di Lavaredo come già successo nel 2022 e nel 2023. Lì Baroni farà le sue valutazioni e insieme alla società deciderà il futuro del ragazzo. L'ipotesi prestito sembra la pista più concreta.

